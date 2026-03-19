Jorge Valdivia rompe el silencio y muestra en redes a su nueva pareja

El exfutbolista Jorge Valdivia sacudió a sus seguidores al romper el silencio y mostrar, por primera vez, una fotografía junto a su nueva pareja, la periodista Priscilla 'Titi' Armenakis.

Después de semanas de rumores, el exseleccionado nacional decidió poner fin a la especulación y dejar en claro que su vida sentimental atraviesa un giro inesperado.

La polémica postal, publicada en la cuenta privada de Instagram del “Mago”, los muestra compartiendo una cena en un restaurante. En la imagen, Titi Armenakis sonríe mientras sostiene un imponente ramo de flores, y Valdivia acompaña la foto con emojis de torta de cumpleaños y manos celebrando, un gesto que rápidamente desató comentarios en redes.

El misterio sobre el contexto duró poco. La agencia de viajes de la periodista intervino para confirmar la ocasión: "Feliz cumpleaños a la creadora de esta máxima empresa. Vamos por más viajes", señalaron desde la cuenta oficial del emprendimiento de Armenakis, dejando claro que la celebración era por un nuevo año de vida de la comunicadora.

Aunque el perfil de Valdivia sigue siendo privado, la fotografía se filtró y explotó en redes, sirviendo como prueba definitiva de una relación que, hasta ahora, era tema obligado en todos los portales de farándula.

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