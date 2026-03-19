Guerra total en Primer Plano: reunión de pauta termina en fuertes acusaciones y un panel completamente fracturado

El ambiente en Primer Plano estaría lejos de ser el ideal, y lo que se comenta en pasillos ya empieza a explotar públicamente. Fue el periodista Hugo Valencia quien encendió las alarmas al revelar que el pasado domingo el panel del espacio de Chilevisión habría protagonizado una polémica pelea.

Según contó en sus redes, todo habría estallado en plena reunión de pauta, cuando Cecilia Gutiérrez encaró una situación que la tenía incómoda: contenidos vinculados a ella que habrían sido expuestos por Danilo 21 en otros espacios. Lejos de quedar ahí, Pablo Candia también se sumó al cuestionamiento, generando un clima que terminó dividiendo completamente al equipo.

"El domingo pasado en Primer Plano quedó "la escoba". Lo que ocurrió fue lo siguiente. Cecilia Gutiérrez llegó a la reunión de pauta a conversar un tema que dice relación con un contenido que la involucraba y que había compartido Danilo 21 en su podcast y en Noche de Pirañas”, señaló Valencia en su cuenta de Instagram.

Luego, el periodista de espectáculos agregó: “Ella alegaba que debía existir mayor buena onda o códigos entre compañeros de trabajo (...) Se le suma a este comentario Pablo Candia, que también le hace ver a Danilo 21 una serie de situaciones por filtraciones entorno a él que le habrían traído ciertos conflictos (...) Algunas versiones del equipo me dicen que algunas personas apoyaron lo que estaba diciendo Cecilia y Pablo y otras dicen que incluso la animadora le habría prestado cierta ropa a Danilo 21".

Pero la cosa no se quedó ahí. Fue el propio Danilo quien habría entregado su versión a Valencia, apuntando directamente a una supuesta jugada en su contra dentro del equipo.

"Me dice que se sintió víctima de una encerrona, una coordinación entre una de sus jefas, Cecilia y Pablo para atacarlo y que eso lo tuvo conflictuado durante todo el capítulo de Primer Plano", señaló Danilo a Hugo a través de mensaje.

Por si fuera poco, el episodio habría escalado a niveles aún más tensos. De acuerdo a lo relatado, la incomodidad habría sido tal que incluso surgieron versiones de un quiebre emocional tras la reunión —aunque el propio panelista lo desmintió—. Y como si faltara leña al fuego, también se filtró una supuesta frase incendiaria que habría lanzado al salir del lugar, dirigida a Gutiérrez.

En paralelo, Valencia destapó otra situación: comentarios sin filtro de Candia contra su compañero, a quien habría tratado de "seboso", calificativo que él mismo reconoció haber utilizado en medio de su molestia.

Hasta ahora, el silencio es total. Ninguno de los protagonistas ha salido a desmentir —ni confirmar— este verdadero terremoto farandulero.

PURANOTICIA