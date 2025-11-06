Skarleth Labra se quiebra por la presión de Fiebre de Baile y sus estudios: “Se me ha hecho un poquito difícil todo”

La ex Gran Hermano y actual participante de Fiebre de Baile, Skarleth Labra, dejó la sonrisa de lado y desahogó toda su frustración en redes sociales. A través de Instagram, la joven contó que la presión del programa y su carga laboral la tienen contra las cuerdas, afectando directamente sus estudios universitarios.

Según reveló, Skar está luchando por mantener su carrera de Periodismo, pero los ensayos, las grabaciones y su constante presencia en redes la tienen al borde de perder asistencia en la universidad. En sus historias, la influencer se mostró visiblemente afectada y agotada.

En sus redes sociales, la influencer señaló: "Una lloradita y a seguir... Yo no sé qué les pasa a los profesores en la universidad. Se me ha hecho un poquito difícil todo. No solo hablo por mí, sino por muchas personas que trabajan y estudian”.

Luego, Labra no guardó silencio e hizo una crítica a las universidades, señalando que deberían ser más comprensivas con la gente que trabaja y además estudia.

“Las universidades deberían ofrecer más ayuda en ese sentido, ser más empáticas, porque uno no siempre puede cumplir con toda la asistencia. Se mandan comentarios pasivo-agresivos como si uno no fuera responsable, y si ellos supieran todas las cosas que hago", señaló Skar.

"Fui a preguntar si podían bajarme el porcentaje de asistencia y la galla me dijo, muy pasivo-agresiva, que no se podía, que quedaba a criterio mío, que era mi responsabilidad y que era mi culpa si faltaba", cerró.

Cabe recordar que el semestre pasado, la influencer reprobó algunos ramos por el mismo motivo de inasistencia, donde lamentablemente, tal como señaló, no recibió ninguna ayuda por parte de la facultad.

