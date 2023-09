Skarleth Labra muestra resultados de retoque estético al que se sometió antes de su reingreso a “Gran Hermano”

La noche de este miércoles, “Gran Hermano” vivirá el masivo ingreso de los exparticipantes que triunfaron en el repechaje, donde cinco jugadores ingresarán finalmente a la casa estudio.

Una de ellas es Skarleth Labra, quien desclasificó en redes sociales, a solo horas de incorporarse al encierro, que se sometió a un retoque estético.

“Muchas me han preguntado qué me hice jajajá, y bueno, me saqué un poquito de merengue jajajá”, reveló la joven de 18 años, quien es la participante más joven del reality de Chilevisión.

“Llevo dos semanas cumplidas hoy martes, y me siento súper bien, ¡lista para entrar al repechaje!”, añadió las joven en su publicación, donde compartió un video del proceso y recuperación de la lipoescultura láser a la que se sometió, en las zonas cervico-facial, brazos, abdomen, cintura, cadera y muslos.

