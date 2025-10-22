Skarleth Labra arremete contra jurado de Fiebre de Baile: “Debería empezar a evaluarnos bien”

En el último capítulo de Fiebre de Baile, Skarleth Labra protagonizó un tenso momento, donde no guardó silencio y dio su tajante opinión.

Y es que la ex Gran Hermano el día lunes perdió el duelo contra Dani Castro, a pesar de haber destacado en la pista. Sin embargo, Skar no pudo competir con inmunidad.

Tras esta situación, desde el backstage, el noche del martes, Labra no se mostró indiferente con la situación y apuntó contra el jurado del programa de baile.

"Me molestó mucho que el jurado me dijera que lo hice increíble, pero no gané... ya ha pasado tres veces que me dicen que lo hice muy bien, pero pierdo", dijo Skar.

"Yo no soy bailarina profesional. Yo estuve en una academia de danza en la que bailé mucho tiempo, pero yo no estudié danza", agregó.

Bajo esta misma línea, la joven de 20 años dijo que "se muestren los ensayos para que empiecen a valorar las caídas y los moretones".

Finalmente, en un tono serio, señaló: "El jurado debería empezar a evaluarnos bien, con una crítica, con una pauta de técnica".

"Porque yo cada vez que bailo en competencias de baile, cuando era más chica, nos decían 'tu pie está mal, tu cabeza no llegó al punto que tenía que llegar, no tienes un buen eje'... a mi no me dijeron nada ayer. Mañana, cuando baile, no sé qué tengo que arreglar para que el jurado valore mi esfuerzo", cerró.

