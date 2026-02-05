Skarleth Labra arrasa en la final de “Fiebre de Baile” y se queda con el millonario premio

Este miércoles el Movistar Arena fue escenario de una definición que dio que hablar. La gran final de “Fiebre de Baile” no pasó desapercibida y terminó con Skarleth Labra alzándose como la flamante vencedora de la temporada, en una noche cargada de tensión, aplausos y controversia.

Tras conocerse el resultado, la ex chica “Gran Hermano” rompió el silencio y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Estoy agradecida por todo, pero lo más importante es el cariño de la gente". Y no era para menos. Labra arrasó en la votación popular con un contundente 43%, asegurándose no solo el trofeo, sino también un premio de $20 millones de pesos y un viaje para dos personas.

Muy por detrás quedó Gabriel Urzúa, quien debió conformarse con el segundo lugar y un 28% de las preferencias. Más abajo en la tabla aparecieron Princesa Alba y Faloon Larraguibel, ocupando el tercer y cuarto puesto con 23% y 6%, respectivamente, en una final que dejó a varios con gusto a poco.

Con este triunfo, Skarleth entra de lleno al exclusivo club de ganadores del programa, donde ya figuran nombres como Maura Rivera, Janis Pope, Rodrigo Díaz, Fabricio Vasconcellos y Pamela Díaz, consolidando así su salto definitivo al estrellato televisivo.

NUEVA TEMPORADA

Pero eso no fue todo. La noche también trajo un anuncio que encendió las redes: Chilevisión confirmó una nueva temporada para marzo, prometiendo más polémica y espectáculo con la incorporación de rostros como Vale Roth, Junior Playboy y Fran Maira. El baile continúa… y el drama también.

PURANOTICIA