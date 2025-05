"Situaciones puntuales del pasado": Tonka Tomicic habla por primera vez sobre su distanciamiento con Farkas

Luego de las declaraciones de Claudia Schmitd, por primera vez, Tonka Tomicic, abordó la polémica situación sobre el distanciamiento con el empresario Leonardo Farkas.

En el último capítulo del podcast del tiktoker Danilo 21, "Te juzgamos y nos funamos", la comentarista de espectáculos, reveló detalles sobre el motivo de este quiebre, asegurando de que no fue por motivos financieros.

“No ha sido por dinero. El distanciamiento se debió a una falta de respeto de Tonka Tomicic y Parived hacia la esposa de Leonardo Farkas”, afirmó Schmitd.

Luego, la uruguaya informó que en un evento, la esposa de Farkas, Betina, llegó tarde al encuentro, donde el empresario le pidió a Tonka y Parived si podían compartir un plato junto a la mujer, por lo que la pareja se negó. Esta fue la situación que le molestó a Leonardo.

“Que nadie me lo venga a negar, porque yo lo sé de la boca de cada uno de los integrantes del lado de Leonardo Farkas, a quien le mando un saludo”, afirmó Claudia.

LA RESPUESTA DE TONKA TRAS ESTAS DECLARACIONES

Bajo esta línea, el periodista Michael Roldán del programa de farándula de TV+, Sígueme, contactó a Tonka Tomicic para que diera a conocer su versión.

“Lo primero que me dice es: ‘No sé lo que ella dijo, no he visto absolutamente nada’”, relató el comunicador.

“No me da para leer ahora, pero ¿sabes? Tampoco me dan ganas de hacerlo”, agregó Tomicic en el mensaje a Roldán.

Luego, Michael leyó el mensaje completo que le escribió Tonka: “‘Ha pasado tanto tiempo, y le tengo mucho aprecio a él y a su familia. Más allá de situaciones puntuales del pasado, tengo los mejores recuerdos de él, su esposa y toda su familia’”.

