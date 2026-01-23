“Sinners” rompe la historia del Oscar: supera a Titanic y logra 16 nominaciones

La película estadounidense “Sinners”, escrita y dirigida por Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en el filme más nominado en la historia de los Premios Oscar, con un total de 16 candidaturas.

Con este récord, la producción superó a tres títulos emblemáticos que hasta ahora compartían la marca de 14 nominaciones: All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).

“Sinners” compite en las principales categorías, incluida Mejor Película, y obtuvo nominaciones en dirección, guion original, actuación protagónica para Michael B. Jordan, reparto y todas las categorías técnicas, además de mejor canción original por “I Lied to You”.

¿De qué trata “Sinners”?

Ambientada en el Misisipi de 1930, la historia sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Michael B. Jordan, quienes regresan a su ciudad natal con la intención de empezar de nuevo. Allí se enfrentan a un mal ancestral que atraviesa generaciones. El filme combina drama familiar, crítica social sobre el racismo, la música blues como espacio de resistencia cultural y un elemento inesperado: vampiros.

Un logro histórico

Además del récord de nominaciones, Coogler se convirtió en el segundo cineasta negro en ser nominado en un mismo año como productor, director y guionista original, un hito que hasta ahora solo había alcanzado Jordan Peele por Get Out.

“Sinners” cumplió así con todas las predicciones de la crítica y se posiciona como una de las grandes protagonistas de la próxima gala, marcando un antes y un después en la historia de los Premios Oscar.

