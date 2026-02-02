Francisca García Huidobro vuelve a Primer Plano y responde sin filtro a críticas: “Es mi trabajo, es lo que sé hacer”21

Francisca García Huidobro reapareció en pantalla y lo hizo donde todo comenzó: Primer Plano de Chilevisión. Tras una larga ausencia del canal, la autodenominada Dama de Hierro volvió al espacio que la coronó como una de las figuras más temidas y comentadas del espectáculo nacional.

El regreso no pasó desapercibido. Julio César Rodríguez y el equipo completo desplegaron alfombra roja para recibir a Fran, dejando claro que su vuelta no era una más, sino un golpe directo a la nostalgia y al rating.

"Hoy día está de vuelta y pido un aplauso gigante para el regreso de Francisca a Primer Plano. Su casa no más. A conducir este programa que tan bien le hace", expresó Julio César.

La conductora retomó el control del espacio nada menos que junto al padre de su hijo, en una dupla que ya da que hablar y que confirma que CHV apuesta fuerte por su nueva carta estelar. Con el programa terminado, García Huidobro volvió a su “casa televisiva” más entusiasmada que nunca.

Pero Fran no se quedó solo con los aplausos. Desde su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo del público y de paso lanzó un mensaje directo a quienes no celebraron su retorno a la señal.

"Muchas gracias a todos los que me escribieron, me acompañaron. Yo sé que hay gente a la que no le gusta que haya vuelto, pero la verdad, me da igual. Es mi trabajo, es lo que sé hacer, la industria considera que lo hago bien, así que yo estoy feliz. Y los que estén felices por mi, bacán. Buenas noches a todos", expresó Fran.

Sin pedir ni permiso ni disculpas, Francisca García Huidobro volvió a Primer Plano dejando claro que sigue tan polémica como siempre y que no piensa bajarle el volumen a nada ni a nadie.

