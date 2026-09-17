Sin filtro: José Antonio Neme destapa dos nombres de su comentada “lista negra” televisiva

Lo que comenzó como una aclaración en Mucho Gusto sobre sus vacaciones de Fiestas Patrias terminó generando una verdadera tormenta mediática. El periodista y animador José Antonio Neme reconoció al aire haber conversado con la alta dirección de Mega para establecer límites respecto de quiénes podrían reemplazarlo durante su ausencia, asegurando incluso contar con una inédita "lista negra".

Las declaraciones del comunicador rápidamente trascendieron las dependencias de la estación privada. Posteriormente, Neme fue abordado por el reportero Nacho Pop para el programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13, instancia en la que, tras recibir un cuadro de regalo por parte del equipo, aceptó el desafío de revelar algunos nombres de las personas con las que no estaría dispuesto a compartir pantalla.

RAZONES DEL ANIMADOR

Consultado por los motivos detrás de sus vetos, el conductor fue enfático en señalar que su postura responde principalmente a diferencias profesionales y de estilos.

"Entre broma y broma la verdad se asoma. Hay gente con la que yo no quiero trabajar y no me sentaría en un estudio de televisión. Porque no compartimos estilos, miradas. Y yo creo que eso le pasa a todo el mundo, no solo a mí".

Luego, Neme reveló el primer nombre de su particular lista:

"Mmm, ¿con quién no me sentaría en un estudio? Con el diputado Lavín Jr., no me gusta su estilo".

Posteriormente, entregó pistas sobre una segunda figura, aunque evitó mencionar directamente su nombre:

"Unas iniciales, CH... ¿Camilo Huerta? ¿Te suena? No quiero problemas con la justicia ni con la Ley 20 mil".

Con estas declaraciones, el periodista reveló dos de las cuatro figuras que formarían parte de su lista de vetados, aunque decidió mantener en reserva los nombres restantes.

Neme dejó así abierta la incógnita sobre quiénes son las otras dos personas con las que no estaría dispuesto a compartir panel o estudio de televisión. Eso sí, fiel a su estilo, bromeó con que para entregar los nombres restantes tendría que existir una oferta económica de por medio.

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