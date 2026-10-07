Yamila Reyna se sincera tras su compleja disputa legal con Américo: "Todo lo que viví fue completamente injusto"

En conversación con el programa Alfombra Roja de Canal 13, Yamila Reyna entregó detalles del difícil momento personal y judicial que atraviesa tras la denuncia por violencia física y psicológica presentada contra su expareja, el cantante Américo, luego del término de su relación en febrero de 2026.

La causa derivó en la formalización del artista por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercamiento, a lo que posteriormente se sumó una contrademanda presentada por el intérprete.

Consultada sobre cómo enfrenta el hecho de ver a su expareja continuar con sus giras y su vida pública, Reyna fue enfática en señalar que ha optado por marcar distancia para resguardar su salud mental: “No estoy mirando qué pasa al lado, estoy súper enfocada en mí, en avanzar, me lo merezco. Todo lo que viví fue completamente injusto y hoy me merezco volver a sonreír, para eso necesito mirarme solo a mí”.

Asimismo, cuestionó la actitud del cantante tras la denuncia: “La otra parte inmediatamente se mostró con su expareja, viajó y continuó haciendo bromas en el escenario y un montón de cosas que para mí eran extremadamente dolorosas”.

La actriz y comediante también reveló que se encuentra en tratamiento psicológico y destacó que retomar su actividad artística ha sido fundamental para avanzar en su recuperación: “Siento que cuando uno toca fondo con algo tan doloroso, lo único que queda es encontrarse con una (...) La única forma de salvarme era volver al escenario y así ha sido gracias a Dios”.

Frente a las críticas que ha recibido en redes sociales por abordar públicamente la situación, argumentó: “Hay muchas mujeres que pasan la misma situación. La gente critica y dice: ‘¿Hasta cuándo sigue con el mismo tema?’. Bueno, ustedes me preguntan, debo decirlo. No voy a mentir”.

Finalmente, Reyna reflexionó sobre la lentitud de los procesos judiciales en casos de violencia y entregó un mensaje de apoyo a otras mujeres que atraviesan situaciones similares: “Es difícil. Los tiempos en la justicia no son como quisiéramos. Muchas veces es injusto. Cuando existen pruebas fehacientes que demuestran los hechos, se le da una larga investigación a casos que deberían resolverse mucho antes”.

Pese a las dificultades, la comediante aseguró que continuará adelante con el proceso hasta las últimas instancias: “Voy a avanzar, voy a seguir adelante, hasta el final. Les digo que se permitan caer, ser vulnerables y desde ahí se reconstruyan entendiendo que uno se tiene solo a uno”.

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