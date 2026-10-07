Pamela Díaz desclasifica detalles de breve romance adolescente con Cristián Riquelme

Una inesperada confesión realizó Pamela Díaz al recordar una historia de su adolescencia que la vinculó con el actor Cristián Riquelme.

El momento ocurrió durante una conversación en el programa «Once Stream», donde el panel comentaba la apariencia del protagonista de distintas teleseries.

Fue entonces cuando Max Araya señaló que no consideraba especialmente atractivo al actor, comentario que llevó a Díaz a revelar un antecedente desconocido para algunos.

"Cuando joven era muy guapo, estaba en el colegio", comentó la conductora.

La confesión generó inmediatamente curiosidad entre sus compañeros, quienes quisieron saber si entre ambos había existido algún acercamiento. Ante la pregunta sobre si se habían besado, Díaz respondió inicialmente: "Una vez".

Sin embargo, posteriormente entregó mayores detalles sobre aquella historia y explicó que ambos se conocieron durante su etapa escolar en Puerto Varas, donde además compartían un amigo en común: el periodista Marcelo Arismendi.

"Y nos llevamos todos muy bien porque somos gente del sur", relató la comunicadora.

A medida que avanzó la conversación, Díaz precisó que aquel episodio no se limitó a un solo beso, aunque aclaró que todo ocurrió durante un período breve, de aproximadamente una semana.

La "Fiera" también tuvo palabras positivas para el actor y aprovechó la instancia para enviarle un saludo, destacando la familia que hoy tiene junto a su esposa e hijos.

No es la primera vez que Díaz aborda públicamente este episodio. En marzo de este año ya había comentado su relación adolescente con Riquelme durante una conversación con Rodrigo "Gallina" y Joaquín Méndez.

En aquella oportunidad, señaló que "Cristián siempre fue mino, lo que pasa es que tiene una personalidad media especial y a veces se pasaba un poquito, porque se creía… por ejemplo, estuvo en Estados Unidos y hablaba spanglish, pero era muy simpático".

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