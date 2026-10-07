''Para salir de los conciertitos municipales'': polémicos dichos de Isidora Gaete contra María José Quintanilla que encendieron las redes

Una encendida controversia se tomó las redes sociales tras la emisión de este martes del programa Alfombra Roja de Canal 13. Durante el espacio, conducido por Ignacio Gutiérrez y Millaray Viera, el panel analizaba las fallidas negociaciones para llevar a María José Quintanilla al próximo Festival de Viña del Mar, luego de que la comisión organizadora y el equipo de la artista no lograran llegar a un acuerdo económico respecto de la propuesta realizada.

En medio del debate, la creadora de contenido y panelista Isidora Gaete sorprendió al resto del panel con una tajante postura, cuestionando la decisión de la cantante de no aceptar la propuesta del certamen.

''Qué no vaya entonces, ¿es muy terrible que no vaya? (…) Okey, es una tremenda artista nacional, pero el Festival de Viña es una buena vitrina para cualquier artista'', comenzó diciendo Gaete mientras se ponía de pie en el estudio.

Para respaldar su argumento, la influencer comparó la trayectoria de Quintanilla con el salto internacional de Mon Laferte: ''Mon Laferte era muy famosa en México, y después del festival su carrera creció exponencialmente, ahora está nominada a los Latin Grammy''. Acto seguido, cuestionó los logros de la exintegrante de Rojo: ''La Coté Quintanilla, con mucho cariño, pero además de unas nominaciones al Copihue de Oro y las rancheras, que son muy buenas…''.

Sus dichos generaron una inmediata reacción en el estudio. La animadora Millaray Viera intervino para frenar el comentario y defender a la cantante: ''No me venga a ningunear a la Coté Quintanilla'', le advirtió.

Sin embargo, Gaete mantuvo su postura y lanzó la frase que finalmente desató la indignación de parte de la audiencia: ''Yo la encuentro talentosísima, pero el Festival de Viña es una tremenda vitrina para todos los artistas. Entonces para salir de los conciertitos municipales a las grandes ligas del mundo, yo creo que el Festival de Viña te haría muy bien, así que yo que tú, acepto''.

Las reacciones de los televidentes y usuarios de internet no tardaron en aparecer. A través de redes sociales, cientos de personas salieron en defensa de la intérprete, destacando su actual arraigo popular y recordando que cuenta con tres conciertos agendados con sold out durante este mes en el Santander Arena.

Los cibernautas criticaron duramente las palabras de la panelista con comentarios como: ''¿Quién es ella? ¡Fuera!'', ''Esto pasa cuando ponen a cualquiera en la tele'', ''La Coté mueve masas, a esta ni en pelea de perros la conocen'', y ''Esto es ninguneo aquí y en la quebrada del ají. La Coté Quintanilla es mucho ambiente para ti''.

De esta forma, las declaraciones de Isidora Gaete encendieron el debate sobre el valor del Festival de Viña para las figuras consagradas del medio local y, al mismo tiempo, posicionaron a la panelista en el centro de las críticas de los usuarios en redes sociales.

PURANOTICIA