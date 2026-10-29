Sin acuerdo y a juicio: Pamela Díaz exige condena y rechaza las disculpas de Sergio Rojas

Una tensa jornada se vivió en las afueras del Centro de Justicia, luego de que Pamela Díaz y Sergio Rojas no lograran alcanzar un acuerdo reparatorio durante la instancia judicial a la que fueron citados. La querella presentada por "La Fiera" apunta a los constantes dichos del animador de Que te lo digo, a quien acusa del delito de injurias graves con publicidad, tras presuntos tres años de hostigamiento.

Pese a que la defensa del periodista de espectáculos ofreció disculpas públicas a través de sus programas y redes sociales con el objetivo de cerrar el caso, Díaz y su abogada, Fadwa Rabi, rechazaron tajantemente la propuesta. La parte querellante busca que Rojas reconozca su responsabilidad penal y sea condenado por la justicia.

"Apenas llegamos, la abogada de él habló con mi abogada para ofrecer las disculpas públicas y si podíamos terminar con esto, y por supuesto yo he dicho todo el rato que no", sostuvo Pamela Díaz al ser abordada por los medios cuando se retiraba del lugar, escoltada por dos guardaespaldas.

Ante las críticas por sus ausencias en anteriores instancias judiciales, la comunicadora defendió su postura y aseguró que continuará asistiendo a las audiencias que sean necesarias: "No estoy de paseo, estoy pidiendo mis derechos sobre alguien que durante tres años me ha hostigado bastante. Voy a venir a tribunales las veces que tenga que venir... Yo me siento que me están deshonrando, que es una mentira, que es una falta de respeto". Asimismo, cuestionó la actitud del panelista y lanzó: "Pregúntale por qué estaba con tanto miedo. Si él se cree tan choro, hace su show. Llegamos a tribunales y no tenían nada arreglado".

Por su parte, la abogada de Pamela Díaz, Fadwa Rabi, explicó los objetivos de la acción judicial y recalcó que la querella seguirá adelante: "Vamos a tener que seguir. Todos sabemos que la cárcel no va a ser, pero lo que queremos es que a él se le condene por el delito de injuria grave con publicidad y que en su extracto de filiación salga que fue condenado por el delito de injuria". La profesional agregó que la propuesta inicial contemplaba una pena de 61 días y el pago de 1 UTM, alternativa que Rojas descartó debido a que implicaba aceptar su culpabilidad.

Tras el fracaso del intento de conciliación, el proceso judicial continuará su curso y ambas partes deberán comparecer nuevamente el próximo 10 de diciembre, a las 09:00 horas, para la audiencia de preparación de juicio oral simplificado.

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