Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo luego de que Tonka Tomicic saliera a desmentir tajantemente las declaraciones de Estrella Dinamarca, joyera involucrada en el Caso Relojes, quien aseguró en una entrevista con Chilevisión que la conductora conocía los negocios de su exesposo, Marco Antonio López, conocido como "Parived".

La controversia se originó en el espacio digital react de Primer Plano, conducido por el comunicador Max Araya. Durante la transmisión, Dinamarca —quien vendía especies a Parived y estuvo en prisión por esta causa— afirmó haberle prestado dinero en varias ocasiones, aseguró haber tenido cheques pertenecientes al actual rostro de Mega y cuestionó que la animadora no haya sido formalizada, insinuando que ambas habrían mantenido algún tipo de contacto.

Ante estas declaraciones, Tomicic decidió responder directamente al periodista a través de la cuenta de Instagram del programa, donde le exigió mayor rigurosidad al momento de abordar las afirmaciones de su entrevistada.

"Max Araya, entrevistar también requiere responsabilidad. Existen 23 tomos de la investigación con los que podrías tener un mayor control de la información para no aceptar respuestas que son mentiras", escribió la comunicadora.

En su descargo, la animadora negó cualquier vínculo previo con la joyera y apeló a los antecedentes contenidos en la investigación del Ministerio Público: "La señora Dinamarca en la investigación del Ministerio Público reconoce que ni siquiera me conoce. Por supuesto yo tampoco a ella. Y ahora, después de años, viene a especular sobre asuntos que nunca mencionó en la indagatoria para instalar una verdad que es muy cómoda para ella y que, por supuesto, me deja mal a mí, como lo han intentado hacer todo este tiempo".

Asimismo, Tomicic reiteró su inocencia respecto de los hechos protagonizados por su exesposo y cuestionó que Dinamarca no haya presentado anteriormente esos supuestos antecedentes ante la justicia, señalando que debió hacerlo "para que fuese parte de la investigación, de la cual me sometí abiertamente porque yo no tenía nada que ver en los actos de Marco Antonio".

Finalmente, pese al tono crítico de sus declaraciones, la presentadora cerró su mensaje con una invitación al diálogo dirigida al comunicador de Chilevisión, aunque volvió a cuestionar la forma en que se abordó la entrevista: "Tengo los mejores deseos para ti, de verdad espero que puedas seguir creciendo en esta área, pero de verdad te digo que no es justo el abuso mediático por reproducciones. Cuando quieras conversar, lo podemos hacer. Gracias por leerme".

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