Un conflicto entre el equipo de «Siempre hay un chileno» y la dirección de Canal 13 quedó expuesto luego de que Marcelo Kiwi, creador y responsable del exitoso espacio de viajes, publicara un video en redes sociales para manifestar su molestia por las decisiones que han afectado al programa.

El principal cuestionamiento apunta al cambio de horario aplicado durante su octava temporada. Después de mantenerse históricamente los sábados, el espacio fue trasladado a los miércoles, modificación que no dejó conforme a sus realizadores y que, según el propio Kiwi, tuvo consecuencias en los resultados de audiencia.

En el registro, donde aparece acompañado por Natalia Hebel, integrante del equipo, el productor aseguró que han intentado reunirse en reiteradas ocasiones con los ejecutivos responsables de la decisión, sin conseguirlo. "Las personas que tomaron esta decisión nos han cancelado la reunión ya varias veces", reclamó, emplazándolos a enfrentar las consecuencias de sus determinaciones.

La falta de respaldo promocional también fue parte de las críticas. Hebel sostuvo que han debido recurrir a sus propias plataformas digitales, como Instagram y YouTube, para difundir los capítulos, mientras que Kiwi cuestionó que el canal destine sus esfuerzos publicitarios a otros contenidos.

La molestia llegó incluso a poner en duda la permanencia del programa en la estación televisiva. Ambos integrantes del equipo manifestaron su incertidumbre respecto de una eventual nueva temporada, especialmente por la falta de diálogo con quienes toman las decisiones editoriales y programáticas de Canal 13.

Por ahora, no existe una definición sobre el futuro de «Siempre hay un chileno», mientras sus realizadores esperan respuestas de la estación frente a los cuestionamientos que hicieron públicos.

PURANOTICIA