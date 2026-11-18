Un nuevo conflicto remece a la farándula chilena. Esta vez, Daniella Campos lanzó duras críticas contra Francisca García-Huidobro en defensa de la modelo rusa Inessa Sorokina, expareja de Marco Antonio López, conocido como Parived.

La controversia comenzó tras la participación de Sorokina en Primer Plano, donde habló sobre su antigua relación con el anticuario y aseguró que este le habría sido infiel con Tonka Tomicic. Días más tarde, en el programa Plan Perfecto, García-Huidobro relató una incómoda experiencia durante las grabaciones, acusando a la invitada de intentar leerle la carta astral y realizarle "canalizaciones" sin su consentimiento.

“Yo, en lo personal, preferiría nunca más en la vida tener que compartir un estudio con ella, porque tiene la misma energía que Parived, pero femenina”, disparó la conductora, quien además calificó a Sorokina de maleducada y la emplazó directamente: “Haz el favor de guardarte tus poderes o lo que sea para ti y Parived. Que los demás no formamos parte de eso porque sabes demasiado de magia negra”.

La polémica fue abordada en el espacio digital Modo Cahuín, conducido por Daniella Campos y Claudia Schmitd. En el programa participó Marcial del Río, recordado modelo de los años 2000 y amigo cercano de Sorokina, quien aseguró que la modelo rusa se encuentra “amordazada” debido a una cláusula contractual que le impediría defenderse públicamente.

“No puedo creer que alguien que no la conoce se transforme en una mentirosa sonriente, porque la trató como una princesa en el programa y luego la hizo bolsa en el programa que sigue”, cuestionó Del Río, quien además descartó cualquier vínculo de su amiga con la magia negra y aseguró que “no hay nada que temerle”.

Tras escuchar sus declaraciones, Daniella Campos manifestó su molestia y apuntó directamente contra la animadora de Chilevisión. “¿Quién es ella para decir que no quiere compartir panel con ella? Nadie quiere compartir contigo, flaca, bájate de ahí”, lanzó la ex Miss Chile.

Campos profundizó sus cuestionamientos y puso en duda la disposición de los rostros televisivos para participar en los espacios conducidos por García-Huidobro: “Hay que compartir contigo porque eres parte del medio y es parte de nuestro trabajo, pero no sé si todos quisieran ir a tu programa, lo hacen por plata”.

Este nuevo enfrentamiento se suma a una serie de desencuentros anteriores entre ambas figuras del espectáculo. En ocasiones previas, Campos ya había cuestionado el desempeño de García-Huidobro en El Internado (Mega), acusándola de hacerle bullying a Camila Nash. También criticó su entrevista a Luis Jiménez en Primer Plano y la calificó de “maleducada” por no responder los mensajes de la prensa de espectáculos. Por ahora, queda por conocer si la llamada "Dama de Hierro" responderá a los nuevos cuestionamientos.

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