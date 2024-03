Simply Red vuelve a Chile: Anuncian día que saldrán las entradas a la venta

En el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria, la banda británica Simply Red volverá a Chile, con su formación original en un concierto agendado para el día 7 de marzo del 2025, en el Movistar Arena.

La agrupación liderada por Mick Hucknall, vendrá a nuestro país, el próximo año, para interpretar sus mejores canciones como: "If you don’t know me by now", "Stars", y "Sunrise", entre otros éxitos.

Cabe mencionar que esta será la sexta vez que se presentan en Chile, tras sus conciertos en 1993 (Estadio San Carlos de Apoquindo), 2000 (Teatro Caupolicán), 2009 (Festival de Viña),2010 (Movistar Arena), y 2016 (en el mismo recinto).

La preventa de entradas para 40th Anniversary Tour de Simply Red estará disponible en PuntoTicket con un 20% de descuento con todo medio de pago, la cual comenzará el lunes 11 de marzo (A contar de las 11 horas), y se extenderá hasta el día siguiente, mientras no se agote el 30% de la capacidad total del recinto.

Por otra parte, la venta al público general será a partir del 13 de marzo a las 11:00 horas, sin descuentos.





