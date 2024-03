Simply Red agota ambos conciertos en Chile en menos de 48 horas

La banda británica Simply Red agostó los dos conciertos que tenía programados en Chile, en solo 48 horas¸ para celebrar los 40 años de trayectoria musical en un show que se realizará el próximo año, en el Movistar Arena, de la Capital.

En una primera instancia, la banda británica liderada por Mick Hucknall solo había agendado una fecha en Chile, el día 7 de marzo del próximo años, sin embargo, y puesto que las entradas se agotaron en un lapso de seis horas, la productora a cargo, decidió agregar una nueva presentación, para un día después.

Esta segunda fecha, también se agotó en el mismo día que las entradas salieron a la venta, por lo que la productora FanLab aseguró que ya no hay entradas disponibles para la banda que interpreta “If You Don’t Know Me by Now” y “Stars”, entre otros éxitos.

"La agrupación insisgne del Pop, Soul y R&B, llegará el próximo 7 y 8 de marzo de 2025 a un Movistar Arena repleto, para celebrar como corresponde, estos 40 años de trayectoria musical. Y tú, ¿alcansaste entrada para alguna de las fechas? Si es así, nos vemos el próximo año en el Movistar Arena", escribió la productora The FanLab en sus redes sociales.

Esto no debería ser sorpresa para nadie, puesto que hace un par de días, se reveló que las personas que más escuchan Simply Red en América del Sur, son los chilenos, según las mismas métricas de la plataforma Spotify, Simply Red tiene 240.000 oyentes mensuales, en Santiago.



