Simone Biles se sincera y revela sus retoques estéticos: confirmó que se realizó un aumento de pecho

Nada de filtros ni misterios. La gimnasta más premiada del planeta, Simone Biles, dejó a todos con la boca abierta al revelar que se sometió a tres cirugías plásticas. A través de sus redes sociales, la estrella olímpica se sinceró con sus millones de seguidores y pidió que adivinaran qué partes de su cuerpo había retocado.

La deportista confirmó que se realizó un aumento de pecho, una blefaroplastia inferior y una cirugía en los lóbulos de las orejas, sin miedo al qué dirán. “Blefaroplastia inferior porque tenía unas bolsas horribles en los ojos y cirugía del lóbulo de la oreja, ya que cuando era más joven se me desgarró el lóbulo cuando se me arrancó un pendiente”, explicó Biles, quien a sus 28 años parece más empoderada que nunca.

Casada desde 2023 con el jugador de los Chicago Bears, Jonathan Owens, la atleta no solo ha hecho historia por su talento, sino también por su valentía al hablar de temas que otros prefieren ocultar. Recordemos que su figura trascendió lo deportivo luego de priorizar su salud mental en Tokio 2020, cuando decidió retirarse de varias finales olímpicas.



Y aunque muchos sueñan con verla nuevamente en acción, Biles prefiere mantener el suspenso sobre su futuro: aseguró que estará presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero dejó la duda sobre si lo hará como competidora o espectadora. Por ahora, disfruta de su descanso… y de una nueva etapa donde se muestra tal cual es, sin complejos y sin secretos.

