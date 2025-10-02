Silvio Rodríguez visita La Moneda y se reúne con Presidente Boric: “Un amigo”

Durante la jornada de este jueves, el reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez acudió al Palacio de La Moneda, donde sostuvo un encuentro con el presidente Gabriel Boric.

El artista, quien se encuentra en el país como parte de la promoción de su álbum "Quería saber", calificó al mandatario chileno como “un amigo”, en el marco de una visita marcada por el vínculo cultural y político entre ambos.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también participó en la reunión entre el Presidente y el cantautor cubano, que se extendió por cerca de 35 minutos. Cabe mencionar que Vallejo ya había compartido con el artista en La Habana en el año 2012, cuando en ese entonces era diputada.

Con esta visita, Boric se convierte en el cuarto presidente chileno en recibir a Rodríguez en el Palacio de La Moneda.

El músico recordó que su primer encuentro en el lugar fue con Salvador Allende, seguido por reuniones con Patricio Aylwin en 1990 y Michelle Bachelet en 2007.

Precisamente, la expresidenta Bachelet asistió este lunes al primero de los conciertos de Rodríguez en el Movistar Arena, donde tuvo un reencuentro con el cubano en el backstage del recinto.

"Venir a Chile siempre es maravilloso. Muchas gracias", declaró brevemente el artista a las afueras de La Moneda.

