Silencio en la animación: muere Peter Cullen, la inconfundible voz de Optimus Prime, a los 85 años

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de Peter Cullen, reconocido actor de voz canadiense que inmortalizó a Optimus Prime en la franquicia Transformers. El intérprete falleció este miércoles a los 85 años en su domicilio de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su representante, Kevin Motley, y por su círculo cercano, quienes señalaron que el actor "falleció en paz" y acompañado por sus seres queridos.

En un comunicado difundido por su familia, sus allegados destacaron tanto el impacto de su partida como el legado que deja tras una carrera de más de cinco décadas: "Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus numerosos amigos y admiradores en todo el mundo. Su familia les pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: 'Sean lo suficientemente fuerte para ser amables'".

UNA VOZ QUE MARCÓ GENERACIONES

Con una trayectoria profesional que se extendió por más de cinco décadas y comenzó en los años 60, Cullen se consolidó como una de las voces más reconocibles de la industria gracias a su característico registro profundo y resonante.

Su vínculo con Optimus Prime comenzó en la serie animada original de Transformers en 1984 y se prolongó durante más de 40 años, convirtiendo su interpretación en uno de los elementos más reconocibles de la franquicia.

Sobre su primer acercamiento al personaje, el propio Cullen recordó en 2014, durante una entrevista con NPR: "Audicioné como todos los demás. Me dijeron que era un héroe y que era un camión".

Su interpretación posteriormente llegó a la pantalla grande con la versión de acción real dirigida por Michael Bay en Transformers (2007). El actor volvió a prestar su voz al líder de los Autobots en las siguientes entregas, entre ellas Revenge of the Fallen, Bumblebee y Rise of the Beasts (2023).

Aunque Optimus Prime se convirtió en el personaje que marcó su carrera, el trabajo de Cullen abarcó una amplia variedad de personajes en cine y televisión.

Disney: Prestó su voz al entrañable y melancólico burro Ígor en Las nuevas aventuras de Winnie Pooh y a Monterey Jack en Chip 'n Dale Rescue Rangers .

Cine de culto: Participó en los efectos vocales de la criatura de Depredador (1987) y dio voz al rugido de King Kong en la película de 1976.

Televisión: Interpretó a K.A.R.R. en la recordada serie Knight Rider ( El coche fantástico ).

A lo largo de su trayectoria, Cullen construyó un catálogo de personajes que trascendió generaciones y convirtió su trabajo de voz en parte de la cultura popular.

Al reflexionar sobre el papel que definió buena parte de su vida profesional, el actor llegó a señalar que formar parte del universo de Transformers no solo era algo histórico, sino "una parte de tu vida que dice: 'Me alegra haberlo hecho'".

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