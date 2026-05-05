“Siempre vas a ser el villano”: papá de Francisco Kaminski alza la voz tras vinculación de red criminal con su hijo

El escándalo explotó con todo. Tras la emisión de un reportaje de Mega Investiga, la situación judicial de Francisco Kaminski dio un giro que lo dejó en la cuerda floja.

Según reveló el canal, una serie de escuchas telefónicas lo apuntan derechamente como el supuesto “brazo operativo” dentro de la red criminal que lideraría David Israel.

Pero eso no es todo. En los audios que salieron a la luz se sugiere que el comunicador no habría sido un simple espectador: habría estado metido hasta el cuello en reuniones y maniobras destinadas a concretar fraudes financieros utilizando empresas vinculadas a Israel.

Con este nuevo y explosivo escenario complicándolo aún más frente a la justicia, apareció una voz inesperada: la de su propio padre.

Helmut Kaminski irrumpió en redes sociales con un mensaje que, lejos de aclarar, encendió aún más la polémica. Sin entrar en detalles, dejó caer que la “historia está mal contada”.

"Y recuerda... en una historia mal contada, siempre vas a ser el VILLANO. Por eso: A quien actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la va a necesitar", escribió Helmut Kaminski en sus historias de Instagram.

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