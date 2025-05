"Si decides perrear, no me pidas que apoye tus derechos": La polémica frase de Fito Páez que causó rechazo en mujeres argentinas

Las palabras del reconocido cantante argentino, Fito Páez, causaron bastante polémica en el país trasandino, luego de vincular al feminismo con la música urbana.

En el programa "Mirá quien vino", de la radio de Futurock, el artista estuvo como invitado para promocionar su nuevo disco, "Novela", el cual viene trabajando hace 30 años.

Bajo esta línea, en conversación con Julia Mengolini, Páez compartió una reflexión personal sobre la música urbana.

“Esa música de una sola nota es la que está generando el puto mercado. A mí me aburre”, dijo Fito.

Luego, Julia respondió: “Te agrego que vos dijiste: ‘estas músicas de ahora se llevaron puesta la melodía y la armonía’. Quedó solo el ritmo y ni siquiera entramos en las letras que mamita… Incluso una evaluación muy feminista de tu parte, en el sentido en el que ¿cómo puede ser que todo sea que muevan el culo?”, se preguntó la locutora.

“Y si van a bailar eso, sepan, sobre todo las chicas colegas, que están peleando una cosa y después están bailando otra”, sentenció Páz.

“Yo pienso que todo se puede bailar, Prince, García, Spinetta, Chico Buarque, Steely Dan, Johnny Mitchell, Aretha Franklin. Se pueden bailar un montón de músicas, pero si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, es problema tuyo”, agregó el cantante.

“Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más. Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma, o están flojos de papeles”, enfatizó el artista trasandino.

Estas declaraciones de Fito, han causado debate y controversia en diversas plataformas digitales, sobre todo en comunidades feministas.

COMENTARIOS A FITO PÁEZ

“La frase de Fito Páez que revela cuánto falta discutir sobre feminismo y deseo”, fue el titular de un artículo del portal Ohlalá, donde Georgina Sticco, fundadora de la ONG Grow – Género y Trabajo, escribió: “¿Podemos catalogarlo de machista por esta frase? Yo creo que no, lo que sí podemos decir es que hay cierta información que a él, y a otras tantas personas, les hace falta”.

“Primero lo primero: ¿por qué sería incoherente que una mujer desee hacer lo que sea con su vida sexual y después luchar por sus derechos? Justamente uno de los derechos que se busca reivindicar es la libertad sexual. ¿Acaso pierde autoridad moral?”, agregó Sticco.

Luego, sentenció que: “Podemos identificarnos con el feminismo, exigir igualdad, cuestionar el machismo en nuestras relaciones, y al mismo tiempo bailar letras que refuerzan estereotipos sexistas o que romantizan la violencia simbólica. Esto no se debe a una falta de convicción, sino a la eficacia del sistema patriarcal para insertarse en nuestras prácticas cotidianas sin que lo notemos”.

“El aparato de control no opera solo desde el castigo o la censura: también lo hace desde el deseo, la risa, la fiesta, la repetición. Nos atraviesa por todos lados: la publicidad, las películas, las redes, los algoritmos, los medios, la moda, los discursos médicos, religiosos y educativos”, cerró Georgina.

PURANOTICIA