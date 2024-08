Show de Jordan 23 en México debió ser abruptamente suspendido por balazos en recinto

El cantante chileno Jordan 23 vivió un tenso momento durante una presentación que realizaba en la ciudad mexicana de Iztapalapa, la cual debió ser suspendida por disparos.

De gira por el país norteamericano, el artista nacional interpretaba una de sus canciones, cuando de pronto se escuchan balazos en el recinto.

Producto de esta situación, la seguridad del evento protegió al artista y lo retiraron del escenario, para luego realizar la evacuación del lugar.

A través de sus redes sociales, el reggaetonero dijo que "nos paquearon el show por daño, estábamos pasándolo de maldito. Los quiero, mi gente, gracias por ir a verme, espero que todos estén bien".

Luego, añadió que "por mí, les canto todos mis temas, no estoy ni ahí. Si no me paran ni el pi… con un balazo cul… Pero los guardias apretaron y quedó la zorra, así que no pude seguir el show, mi gentecita”.

Cabe hacer presente que el oriundo de Lo Prado posee alta popularidad en México, siendo este país el que más escucha su música fuera de las fronteras de Chile.

