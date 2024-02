Shirley Arica protagoniza tenso conflicto con Botota Fox por defender a Arturo Longton en “Tierra Brava”: “Eres bien feo”

Un conflicto de grandes proporciones se podrá ver en un nuevo episodio del reality “Tierra Brava” emitido por Canal 13 la noche de este miércoles, donde la comediante Botota Fox se enfrentará con la modelo peruana Shirley Arica.

Lo anterior, ya que según el adelanto desclasificado por la estación televisiva, luego de la fiesta del equipo ganador, ambas se habrían enfrascado en una acalorada discusión a raíz de un comentario del chico reality Arturo Longton.

“Eres bien feo”, lanzó entre risas el denominado “Leyenda” a la Botota, quien le contestó sin pelos en la lengua: “Y tú te crees muy rico, pero eres un feo re…”.

Esto provocó la molestia de la modelo peruana, quien se lanzó en defensa de su pareja al interior del encierro. “Sí, es muy rico, me encanta”, comenzó su férrea defensa Arica, quien añadió que “todo el mundo lo jode porque tiene la lesión, pero si no lo tuviera, fuera otra cosa la historia. Todos hablan porque tiene boca y es la verdad y hablan atrás... No delante”.

“Yo no más le digo que anda cojo cuando lo veo por allí”, le contestó la comediante, a lo que la influencerfue enfática en exponer que “una broma es una broma y siempre es la misma hue…, lo joden por lo mismo”.

“No te enojes (...) pero si nos conocemos (con Arturo) hace más tiempo”, le contestó ante sus dichos José Miguel Navarrete, nombre real de Botota Fox, quien continuó asegurando que “está bien (que lo defiendas), si eres su polola”.

“Si quieren seguir hablando, pueden seguir hablar hasta mañana, porque no me interesa la verdad”, le rebatió Shirley, a lo que Botota la interrumpió para preguntarle: “Pero, ¿tú crees que a nosotros nos interesa la relación de ustedes? A nadie le ha interesado la relación de ustedes”, dando por terminado el conflicto.

“Descansa, Botota, es hora que te duermas”, concluyó Shirley el acalorado momento que será emitido la noche de este miércoles a través de las pantallas de Canal 13.

