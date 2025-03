Shirley Arica impacta al revelar brutal episodio de violencia a manos de su ex pareja: “Me rompió la cabeza... entré en pánico”

La ex participante de “Tierra Brava” Shirley Arica, remeció a sus seguidores al desclasificar desconocidos y estremecedores detalles de episodios de violencia que vivió a manos de su expareja, el futbolista Jean Deza.

La peruana abordó el tema en una íntima conversación en el programa de la televisión de dicho país “El valor de la verdad”, donde reveló parte de los episodios vividos en su anterior relación.

“El día que me rompió la cabeza, estábamos en su casa, en una reunión familiar. No sé por qué comenzamos a discutir. Su habitación tiene dos espacios, había una columna. Comenzamos a forcejear, no recuerdo el motivo de la pelea, pero me empujó, caí contra la pared y me abrí la cabeza”, comenzó señalando en su impactante relato, donde continúo asegurando que fue ahí cuando “reaccionó que había metido la pata, me auxilió porque había mucha sangre. Entré en pánico, comencé a llorar y después de eso se terminó la relación”.

Bajo este contexto, la modelo añadió que “sí lo denuncié, pero no continué. Es crudo lo que voy a decir, pero la justicia acá es una pérdida de tiempo, es gasto. Sientes que al final del camino no hay un respaldo”.

Posteriormente, Shirley reveló que este no fue el único episodio de violencia que vivió en su vida, ya que en otra relación también fue víctima de violencia. “Me jaló del cabello, yo iba saliendo de la casa y me tiró contra una columna, me rompió el hueso. También lo denuncié, me pagó una reparación civil de 10 mil soles (2,5 millones de pesos chilenos aproximadamente), no me alcanzó para nada”, expuso.

“Casi no la cuento. El cirujano no era el adecuado, se pasó de la anestesia, estuve más de 12 horas en el quirófano, pero gracias a Dios estoy acá. Hasta el día de hoy me duele porque no puedo dormir bien. Me va a marcar para siempre", recordó entre lágrimas.

