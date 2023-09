Shirley Arica es la nueva confirmada de “Tierra Brava”

Canal 13 se encuentra preparando todos los detalles para su nuevo reality “Tierra Brava”, el que contará con la conducción de Sergio Lagos y Karla Constant, además de 16 participantes.

Ahora, la estación televisiva anunció a uno más de sus integrantes, la modelo peruana Shirley Arica, quien se convierte en la décima participante en ser confirmada.

La mujer de 34 años ha sido parte de diversos programas de telerrealidad en la televisión peruana, como el programa de baile "El Gran Show", el dating show "El Poder del Amor" y el reality de Telemundo "Los 50", de que terminó expulsada al agredir a otra concursante.



“Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás”, asegura Arica.

“Me han dicho que a ella le dicen 'La fiera' y yo les cuento que a mí dicen 'La patrona', así que está complicado el asunto”, adelantó sobre un posible conflicto con Pamela Díaz.

De esta forma, Shirley Arica se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres "La Guarén”, Azzartt Maveth, ”El Futuro fuera de Órbita", Uriel Romero, Camila Campos “Camilísima" y Miguelito, quienes son los confirmados para “Tierra Brava”, reality que debutará por las pantallas de Canal 13 el próximo domingo 1 de octubre, después de “Teletrece Central”.

PURANOTICIA