Shirley Arica critica a su expareja Arturo Longton: ''Tiene 45 años, pero parece como si tuviera 20''

La modelo peruana, Shirley Arica, en una entrevista en "Studio Cocina" arrancó contra su expareja de "Tierra Brava", Arturo Longton, donde lo acusó de inmaduro e indeciso.

"Él me terminó. Él era una persona muy, cómo te digo, no sabe lo que quiere. Tiene 45 años, pero parece como si tuviera 20. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra", expresó la influencer en la conversación.

Arica también aclaró que su relación con Longton se limitó al encierro del reality de Tierra Brava. "Nunca tuve con él nada, porque nosotros no pasamos nada afuera. Fue dentro del reality".

Arica también reveló que incluso tenían planes de pasar Año Nuevo juntos, pero Longton días antes le escribió con un sorpresivo mensaje,

"Hubo planes de pasar Año Nuevo juntos y un día me escribió de la nada y me dijo: 'prefiero dejar las cosas acá, que no sé qué', y yo, 'ok'", relató Shirley.

En relación con su ánimo con el quiebre, Arica confesó que sí le afectó, pero que planeó un viaje y luego se lo tomó con humor.

"Me jodió, porque me dejó con todo listo. Al final me fui a Europa con mis amigas. Me fui a llorar a Europa", bromeó.

"Ahora está en un programa chileno, junto con Pamela Díaz, y vive hablando de lo que pasó, que se arrepiente y no sé qué. Y yo que tú me callo la boca, ya fue, olvídate, supérame", finalizó la modelo.

PURANOTICIA