Shakira tras su quiebre con Piqué: ''El proceso de sanación es largo''

La cantante y compositora colombiana, Shakira, protagonizó la portada de la revista estadounidense GQ y habló de su expareja, Gerard Piqué: “El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”, expresó la colombiana en la entrevista.

“Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos…Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos…Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta pero no ahoga”, enfatizó Shakira.

La intérprete de ''Soltera'', además destacó que se siente feliz y que nunca se sintió más liviana cuando escribió la famosa canción con Bizarrap, que la publicó tiempo después de terminar su relación con Piqué.

En el disco ‘Las mujeres ya no lloran’ he encontrado mi propia fuerza, me ha ayudado a sanar, y musicalmente es de los mejores que he conseguido. Estoy muy orgullosa de la parte sónica, de su simplicidad. Cada vez entiendo más la belleza del minimalismo”, expresó Shakira en la entrevista para GQ.

