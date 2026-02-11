Shakira se presentará gratis en Copacabana y espera reunir a un millón de personas

Shakira confirmó que el próximo 2 de mayo dará un concierto gratuito en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, un evento que promete arrastrar a multitudes como lo hicieron Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, con asistencia estimada de al menos un millón de personas.

"Confirmado", se limitó a decir el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en redes sociales, junto a una imagen de la cantante colombiana, en medio de un mar de rumores sobre quién sería la gran atracción de la próxima edición del evento Todo el mundo en Río. Shakira encabezó la lista de posibles estrellas del espectáculo gratuito, compitiendo con nombres gigantes como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

No es la primera vez que la barranquillera electriza al público brasileño. Su debut en Brasil fue en 1997, cuando aún buscaba consolidar su fama, y regresó el año pasado como parte de la gira "Las mujeres ya no lloran", recorriendo Río y Sao Paulo. Ahora, con la playa más famosa del mundo como escenario, Shakira se prepara para un espectáculo que promete ser histórico y totalmente masivo.

PURANOTICIA