Shakira hace historia: rompe récord Guinness y corona su última gira como la más exitosa en la historia de la música latina

Shakira lo volvió a hacer. La cantante colombiana acaba de romper un récord mundial Guinness al coronar su gira como la más exitosa en la historia de la música latina, gracias a los impresionantes ingresos obtenidos con el "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que ya suma 421,6 millones de dólares.

Según cifras reveladas por Billboard, la artista nacida en Barranquilla logró vender 3,3 millones de entradas a lo largo de 86 conciertos, superando así un récord que parecía intocable: las 2,9 millones de entradas y los 409,5 millones de dólares alcanzados por el "Luis Miguel Tour 23-24".

El hito, de hecho, se selló oficialmente el pasado 11 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, cuando Shakira ya había sobrepasado los 410,3 millones de dólares en recaudación, detalló el informe.

Pero los números no se detienen ahí. La intérprete de "La Tortura" también dejó atrás a otros gigantes de la música urbana. El tour de Bad Bunny en 2022, que había generado 314,1 millones de dólares con 1,9 millones de boletos vendidos, quedó relegado, al igual que la gira 'Mañana Será Bonito' de Karol G, que entre 2023 y 2024 recaudó 313,3 millones de dólares gracias a la venta de 2,3 millones de entradas.

Consagrada por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, la colombiana ha llevado adelante una gira monumental que bordea el centenar de presentaciones y que bajará el telón el próximo 4 de abril en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Antes, eso sí, ofrecerá su último show en Latinoamérica el 27 de febrero en Ciudad de México.

Con este tour, Shakira no solo reafirma su dominio absoluto en los escenarios, sino que además firma la gira más exitosa de toda su carrera. En total, la artista acumula 4,9 millones de entradas vendidas en 206 conciertos, con ingresos que alcanzan los 529,7 millones de dólares, según cifras del medio especializado en la industria musical. Un récord que, por ahora, se ve lejos de pasar.

PURANOTICIA