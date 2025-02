Shakira fue hospitalizada de urgencia en Perú y cancela su concierto en Lima para este domingo

El concierto de Shakira en Lima, programado para este domingo por la noche en el Estadio Nacional, tuvo que ser suspendido debido a problemas de salud de la artista. A través de un comunicado en sus redes sociales, la cantante colombiana explicó los motivos de su ausencia y expresó su pesar por la situación.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", señaló la intérprete de "Ojos así" al inicio de su mensaje.

La artista también mencionó que su estado actual le impide presentarse: "Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche". A pesar de ello, expresó su deseo de reencontrarse pronto con su público: "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes".

Sobre la posibilidad de reprogramar el show, Shakira aseguró que su equipo ya está trabajando en ello: "Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles". Finalmente, cerró su mensaje con un afectuoso "los quiero mucho".

La presentación en Lima formaba parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", que comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro. Aún no se ha confirmado la nueva fecha para el concierto en la capital peruana.

