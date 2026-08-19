Shakira financiará reconstrucción de universidad y apoyará construcción de 10 colegios tras el fuerte terremoto en Colombia

La cantante colombiana Shakira anunció que contribuirá a la recuperación de la infraestructura educacional afectada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al departamento del Chocó el pasado lunes 10 de agosto.

Durante una visita a Quibdó, capital de la región, la artista confirmó que concentrará sus esfuerzos en la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó, establecimiento que resultó afectado por la emergencia.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”, declaró la cantante colombiana.

La iniciativa también contempla la construcción de 10 establecimientos educacionales en la zona, proyecto que contará con el respaldo del filántropo estadounidense Howard Graham Buffett y la Fundación Pies Descalzos.

A esto se sumará el aporte económico de Global Citizen y la promotora Live Nation, entidades que comprometieron 500.000 dólares (unos 462 millones de pesos chilenos) cada una. De esta manera, se reunirá un millón de dólares que será destinado a las labores de reconstrucción de colegios dañados por el movimiento telúrico.

Junto con anunciar su participación en la recuperación de la infraestructura educacional, la intérprete hizo un llamado a otros gobiernos, compañías y organizaciones para que se sumen a las labores de apoyo en el Chocó.

Cabe recordar que el terremoto provocó graves consecuencias en el departamento colombiano. Según los antecedentes entregados por las autoridades, al menos 304 personas murieron y continúan las labores destinadas a identificar los cuerpos.

De igual forma, se reportaron 4.147 personas heridas y 194 desaparecidas, mientras los equipos de emergencia y las autoridades locales trabajan para evaluar y atender los daños provocados en viviendas y distintas edificaciones de la zona.

PURANOTICIA