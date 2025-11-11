Shakira confirma cambio de recinto de su esperado concierto en Chile

El esperado regreso de Shakira a Chile el próximo 22 de noviembre no será exactamente como se había anunciado.

Tras meses de especulaciones y recuerdos de su último paso accidentado por el país, la cantante colombiana verá su concierto trasladado del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, mismo lugar donde deslumbró a sus fans en abril pasado.

La productora Fénix justificó el cambio asegurando que se trata de “razones logísticas y operativas, y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha”.

Además, destacaron que el nuevo recinto permitirá desplegar “en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista, reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans”, prometiendo un espectáculo que nadie querrá perderse.

Quienes ya compraron sus entradas pueden estar tranquilos: todos los tickets serán válidos para la nueva locación. Sin embargo, la producción habilitará un proceso de devolución, cuyos pasos se enviarán por correo a los compradores.

Para quienes todavía no aseguran su lugar, el concierto mantiene entradas disponibles a través de Puntoticket, con precios que van desde 66.988 hasta 384.500 pesos, según la ubicación.

