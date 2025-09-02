Sex Pistols cancela su gira por Latinoamérica tras accidente de su guitarrista, Steve Jones: show en Santiago queda suspendido

La icónica banda británica, Sex Pistols, anunció la cancelación de su esperada gira por América Latina, la cual contemplaba una presentación en Santiago.

El grupo inglés en un comunicado señaló que: “A su guitarrista Steve Jones, muy próximo a cumplir 70 años, se le rompió su muñeca, por lo que la banda se ve en la obligación de suspender (en algunos casos, posponer) sus próximas actuaciones”.

Bajo esta misma línea, Jones, escribió un mensaje en sus redes sociales: “Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Bueno, la mala: me rompí la muñeca, así que lamentablemente no podremos hacer shows por un tiempo. La buena noticia es que el cirujano dijo que volveré a tocar la guitarra en un futuro no muy lejano. ¡La otra buena noticia es que en un par de días cumplo 70 años. Que Dios los bendiga, y que Dios salve la muñeca”.

Cabe mencionar que la presentación en nuestro país de los referentes del punk británico estaba programada para el próximo 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

Tras la cancelación del evento, la productora Free Fall informó que el proceso de devolución de entradas comenzará el 15 de septiembre a través del sistema Puntoticket, sin dar información sobre si existe la posibilidad de posponer el show en un futuro.

PURANOTICIA