Sernac oficia a productora Lotus tras reclamos por problemas de seguridad en concierto de System of a Down

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora Lotus ante reclamos por problemas de seguridad en el concierto de la banda System of a Down, realizado el pasado 30 de abril en el Parque Estadio Nacional.

Según informaron, se tomó conocimiento de reclamos a través de redes sociales por problemas en la producción y desarrollo del evento, en particular, relacionadas con aspectos de seguridad en el consumo, y del espacio habilitado para el concierto.

"Compré mi entrada para SOAD en Galería. Al nominarla el 25 de abril, descubrí que había sido cambiada a cancha sin aviso directo. Recién entonces vi un correo enviado el 17 de abril que ofrecía un ¿upgrade gratuito?, pero en letra pequeña decía que Galería fue eliminada y que debía pedir reembolso antes del 23. El 30 abril, el show fue caótico: fui empujada, pisada, tirada al suelo y abrieron mi mochila. y salí con lesiones. Además, hubo nulo control: gente con cigarrillos, marihuana, alcohol y bengalas. El suelo levantaba polvo, lo que tampoco ayudó. No era la experiencia que pagué ni la que esperaba", relató una consumidora afecta.

Otro consumidor mencionó que asistió “al concierto de System Of A Down en y durante el evento, la organización no tomó las medidas mínimas para asegurar un ambiente seguro y saludable para los asistentes. En particular, no se habilitó un suelo adecuado, lo que provocó que se levantara una gran cantidad de tierra y polvo durante todo el concierto. Esto afectó gravemente la respiración y la visibilidad de los asistentes. Muchos de los presentes, incluyéndome, inhalamos grandes cantidades de polvo durante horas".

Debido a esto, el Sernac ofició a la productora Lotus para que, entre otras cosas, entregue su versión de los hechos y para que describa el protocolo de seguridad general del evento.

Además, se “solicitó que comunique las medidas ejecutadas durante el desarrollo del evento para abordar los problemas reportados por las personas consumidoras y si contaba con equipamiento de primeros auxilios”.

La productora tendrá un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta al Sernac. En caso de no hacerlo, se podrían iniciar otro tipo de acciones.

(Imagen: @gregwatermann)

