Sernac oficia a Lotus Producciones y Ticketmaster por modificaciones para el festival Loserville

A través de medios de comunicación y diversos reclamos ingresados, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) tomó conocimiento de modificaciones en el cartel de artistas confirmados inicialmente, y un cambio de recinto para la realización del evento denominado Festival Loserville.

El concierto se realizará el día 13 de diciembre del presente año y la banda principal es "Limp Bizkit". Inicialmente se desarrollaría en dependencias del estadio Monumental, sin embargo, se trasladó al Parque Estadio Nacional, modificando unilateralmente las ubicaciones y condiciones contratadas de los consumidores y consumidoras.

Además del cambio de recinto, también se anunció que la banda Yungblud ya no será parte del evento y en su reemplazo se presentará Buller for My Valentine, lo que generó mayor molestia entre quienes ya adquirieron sus entradas.

"Compré entradas para Limp Bizkit en el Estadio Monumental, dos entradas en cancha. La principal motivación era precisamente el recinto anterior en el Estadio Monumental, por la comodidad y por salud. El recinto actual es el Parque del Estadio Nacional, allí en eventos anteriores se levanta demasiado polvo, tanto que llega a ser irrespirable", señaló uno de los consumidores afectados.

Otra persona consumidora manifestó que: "Compré 2 entradas el 06/08 vía ticket master y hoy cambiaron 3 condiciones del evento. 1. Cambiaron el recinto 2. me cambiaron las ubicaciones de Galvarino a Cancha General (por algo compré las entradas para no estar de pie) 3. bajaron una banda sin previo aviso".

OFICIO A PRODUCTORA Y TICKETERA

Por esta razón, el Sernac ofició a tanto a Lotus Producciones como a Ticketmaster para que entreguen explicaciones y su versión de los hechos reclamados por las personas consumidoras.

En específico, se les solicitó:

Las alternativas y/o derechos informados a las y los consumidores frente a la modificación del evento

La cantidad total de entradas vendidas y su desglose

Procedimiento general y plazos que se aplicarán para la devolución del dinero por concepto de entradas y recargo del servicio.

Ambas empresas tendrán un plazo de 10 días hábiles para responder el requerimiento del Servicio. En caso de no hacerlo, se podrán tomar otras acciones para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores.

Dónde reclamar y alertar

En caso de cualquier incumplimiento de sus derechos, puedes reclamar ante el Sernac a través de los siguientes canales:

Ingresando Portal del Consumidor, a través de tu Clave SERNAC o ClaveÚnica.

Llamando gratis al , de lunes a viernes 09:00 a 19:00 hrs.

Acudiendo a cualquiera de las oficinas de atención de público a lo largo del país.

