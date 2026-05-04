Sernac oficia a DG Medios por venta de entradas para conciertos de BTS en el estadio Nacional: Hay más de 700 reclamos

ElServicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora DG Medios para conocer cada uno de los detalles en la venta de las entradas para los conciertos de la banda surcoreana BTS en Chile, anunciado para los días 14, 16 y 17 de octubre de este año, en el estadio Nacional.

La medida busca que la empresa a cargo del espectáculo transparente las condiciones exactas en las que se transaron los tickets. Esto surge a raíz de los antecedentes recopilados por el ente fiscalizador, el cual contabiliza alrededor de 700 alertas ciudadanas y reclamos de personas consumidoras que acusaron múltiples deficiencias durante los procesos de preventa y venta general.

Según los reportes de los usuarios, la plataforma encargada de la distribución de las entradas, Ticketmaster, experimentó un colapso sistemático. A estas prolongadas fallas técnicas se sumó el rechazo de las membresías exclusivas para quienes integran el club de fans ARMY Membership, además de la proliferación de sitios web fraudulentos que contribuyen a la inseguridad digital de los compradores.

A través de este requerimiento, cuya respuesta es de carácter obligatorio, la institución pretende recabar una serie de antecedentes relevantes sobre el evento. Entre la información solicitada destaca la cantidad de entradas vendidas y el aforo detallado por sectores —con especial énfasis en cancha y el área denominada 360°—, junto con las medidas de seguridad que se adoptarán, entre otros aspectos.

Un factor adicional que encendió las alarmas es la coincidencia de fechas. De forma paralela al multitudinario concierto del grupo de K-Pop, se programó el Festival MUDA para los días 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional. La realización de dos eventos masivos en la misma fecha y en espacios contiguos podría generar un flujo simultáneo de alrededor de 100 mil personas.

Frente a esta situación, el Sernac ofició a la Delegación Presidencial Metropolitana, al Instituto Nacional del Deporte y a la Municipalidad de Ñuñoa. El objetivo es obtener la mayor cantidad de antecedentes en relación a las medidas de mitigación en materia de seguridad ante una eventual saturación del recinto.

En ese marco, el Servicio fiscalizador solicitó la resolución técnica que autorizó los aforos para ambos eventos. Asimismo, pidió toda la información relevante sobre la coordinación logística diseñada para asegurar que las vías de evacuación no interfieran entre sí y se mantengan despejadas, además de los protocolos para la segregación de flujos y control de acceso.

Desde la entidad recalcaron que, considerando la masividad de estos eventos, es necesario que los organizadores sean muy profesionales y tomen todas las medidas necesarias para asegurarse que los asistentes no sufran ningún contratiempo. Advirtieron que la Ley del Consumidor es clara y resguarda los derechos de los consumidores en caso de que se produzca algún hecho que afecte la seguridad de los asistentes o no se respeten las condiciones contratadas.

En caso de cualquier incumplimiento de derechos, los usuarios pueden reclamar ante el Sernac a través de los siguientes canales:

- Ingresando al Portal del Consumidor, a través de tu Clave Sernac o ClaveÚnica.

- Llamando gratis al 800700100 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hrs.

- Acudiendo a cualquiera de las oficinas de atención de público a lo largo del país.

(Imagen: Bighit Music)

PURANOTICIA