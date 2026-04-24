Serie de La Casa de los Espíritus tuvo su premier mundial en el Teatro Municipal de Santiago

Prime Video apostó todo para convertir el estreno de La Casa de los Espíritus en un gran espectáculo. La esperada adaptación en español de la icónica novela tuvo su premiere mundial en el Teatro Municipal de Santiago, justo en pleno Día del Libro, pero sin la presencia física de su creadora Isabel Allende.

La autora apareció de forma virtual desde California para presentar los primeros episodios de la serie basada en su obra de 1982.

“Estoy en California. Quisiera estar con ustedes para celebrar este momento maravilloso en que empieza en el mundo la miniserie de La Casa de los Espíritus”, dijo la escritora en un mensaje grabado para la audiencia.

“Acabo de ver todos los episodios juntos… me di un atracón y realmente estoy encantada. Es un trabajo maravilloso el que han hecho. Filmado en Chile con actores latinos, en español, con tres directores maravillosos: Fernanda, Francisca y Andrés”, agregó Allende.

“Estoy conmovida hasta el fondo del corazón. Y espero que ustedes también sientan ese encanto que sentí yo. Bueno, a mí me conmueve particularmente porque es la historia de mi familia, de mi abuela clarividente, de los fantasmas del pasado”, señaló la autora.

En la premiere, varias figuras del elenco y del equipo creativo se hicieron presente, entre ellos Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Nicole Wallace, Fernanda Castillo, Aline Küppenheim, Antonia Zegers, Luis Dubó, Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

La serie —que aterriza el 29 de abril en Prime Video— marca un hito: es la primera adaptación audiovisual en español de la novela, grabada en Chile y con elenco latino, buscando diferenciarse de la recordada versión cinematográfica de 1993. Esta nueva versión tendrá tan solo ocho episodios que se liberarán de manera gradual.

En pantalla, la historia sigue a tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en una trama cargada de memoria, política, tensiones de clase y ese toque de realismo mágico que convirtió el libro en un fenómeno.

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