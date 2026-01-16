Sergio Rojas terminó en urgencias en medio de conflicto farandulero

El periodista generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que durante la jornada de este jueves debió acudir de urgencia a un centro asistencial en Santiago, en medio de la polémica pública que mantiene con Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

La información fue dada a conocer por el propio comunicador a través de su canal de difusión en Instagram, donde explicó que no se encontraba bien físicamente y decidió buscar atención médica inmediata. “Mis pirañitas, acá me vine de urgencia porque no daba más, así que la Kari, mi maquilladora y amiga, me acompañaron porque no quise preocupar a mi familia”, comentó.

En ese mismo espacio, Rojas apuntó al estrés como el principal detonante de su malestar. “Estoy seguro de que es el sistema nervioso. Han sido muchas emociones juntas: lo del Rafa, lo de Andrés, el cumpleaños de la Toña, la caída de YouTube, y a eso sumarle tener una vida normal”, expresó, haciendo referencia a los distintos episodios que ha enfrentado recientemente.

Horas más tarde, el periodista informó que ya había salido del box médico y entregó detalles sobre su diagnóstico. Según explicó, los dolores se debieron a una distensión abdominal provocada por el sistema nervioso.

Finalmente, el comunicador adelantó que en el próximo capítulo del programa Que te lo Digo, que se emitirá este viernes, entregará más detalles sobre lo ocurrido y su estado de salud actual.

