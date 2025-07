Sergio Rojas le envía un serio mensaje a Camila Andrade por deudas de Francisco Kaminski: "Estás entrando en un mundo súper complicado"

Sergio Rojas lanzó una fuerte crítica a Francisco Kaminski por su supuesta relación con prestamistas y al polémico caso en el que está involucrado el periodista sobre vínculos con el empresario asesinado, José Felipe Reyes, más conocidoo como el “Rey de Meiggs” y además con la persona que dio la orden de matarlo, Wilson Verdugo Díaz.

Recordemos que Kaminski fue llamado a declarar ante el Ministerio Público después de que se supiera que fue contactado por el Rey de Meiggs el mismo día de su asesinato.

Bajo este contexto, en el programa de farándula, Que te lo digo, Rojas reiteró que el presentador de televisión mantendría una deuda de unos $45 millones de pesos con Reyes.

Mientras en el espacio hablaban sobre este mediático tema, Rojas interrumpió y le mandó un particular y serio mensaje a la pareja de Kaminski, Camila Andrade .

“Francisco Kaminski de no cumplir con el pago, yo te digo Camila Andrade con todo el cariño del mundo y preocupación que podríamos tener por cualquier persona, es bájate de ese auto“, enfatizó en referencia al regalo que le habría hecho Francisco.

“Mi pregunta es cómo financia tu pololo un auto de alta gama siendo que está vinculado al mundo de los prestamistas. Es evidente que es peligroso, pero por el estatus, por andar de lujo... Ahora se fueron de vacaciones hace poco, ¿en qué cabeza les cabe estar viajando con plata de un prestamista? Si tú no cumples, ¿qué es lo que hace? Te manda para el otro lado", afirmó Rojas.

“Estás entrando en un mundo que es súper complicado, esto no es una jugarreta. Aquí estamos hablando de que si tú no cumples con los plazos establecidos te pueden matar. Cómo Francisco ha sido irresponsable en vincularse con esta gente, no solo se vincula a él, sino a su familia entera”, agregó seriamente el conductor.

Luego, golpeando la mesa señaló: “Que su polola ande hoy día en un vehículo que podría ser costeado, o pudo haber sido pagado por estos dineros de un prestamista, son realmente brutales”.

“Cuando tú te involucras con alguien que sabes que le debe plata a la señora, que sabes que no tiene ni uno y te invita a viajes a fuera de Chile. Si sabes que está quebradísimo y funadísimo porque le debe a cada santo una vela y te regala un auto de alta gama, mi amor. Una cosa es no ver y la otra es no querer ver por conveniencia de este estatus”, cerró Sergio Rojas.

PURANOTICIA