Sergio Rojas lanza enigmáticas revelaciones sobre supuesto secreto del "Mago" Jiménez

La verdadera teleserie que protagonizan por estos días Cote López, Gala Caldirola y Luis Jiménez tuvo un nuevo capítulo luego que Sergio Rojas revelara presuntos nuevos antecedentes que tendrían que ver con un supuesto secreto del exfutbolista.

En el programa «Que te lo digo», Rojas dejó entrever que habría algo oculto que involucraría al "Mago", situación que además habría sido uno de los motivos por los cuales su exesposa habría terminado su relación que se extendió por 18 años.

Y aunque precisó que esta supuesta "doble vida" del exdeportista no habría sido el único argumento, sí indicó que el hecho habría dejado en shock a Cote López.

"Descubrió entre sus enseres algunas cosas que para ella eran aberrantes", dijo el polémico comunicador en el programa del canal Zona Latina.

Luego, Rojas sostuvo que "esas mismas cosas aberrantes fueron las que ella habría incorporado en su vida y por las cuales Gala Caldirola la tendría en sus manos".

Luego, el panelista Luis Sandoval sumó más antecedentes en el mismo debate, señalando que "hay un mito en el mundo del periodismo de farándula que dice que, supuestamente, Cote le sabía algo muy impactante a Luis Jiménez y que sería un acuerdo que ella nunca lo revelaría y por eso él le perdonaría tantas cosas".

"¿Sabes quién sabe de eso? Mauricio Pinilla", replicó Sergio Rojas.

En ese sentido, sostuvo que Jiménez perdonó la infidelidad con Pinilla porque "la Cote tenía saldo a favor, porque el secreto de Luis Jiménez sería como un secreto en una montaña. Así de grande sería el secreto que le guardaría a Luis Jiménez".

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