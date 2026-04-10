Sergio Rojas explota y responde sin filtro a su excompañero quien lo acusó de “malos tratos”: “Sediento de fama”

Sergio Rojas encendió la mecha en su programa Que te lo digo y arremetió sin piedad contra Francisco Ruiz de Gamboa, el exintegrante del espacio que salió a denunciar supuestos malos tratos por parte del periodista.

Todo comenzó cuando Ruiz de Gamboa aseguró ante la prensa que no piensa quedarse callado frente a lo que calificó como situaciones "denigrantes" dentro del equipo. Pero lejos de bajar el tono, Rojas desestimó sus dichos, sugiriendo que todo sería un intento desesperado por figurar.

El conductor fue más allá y dejó entrever que su excompañero habría cruzado líneas al revelar asuntos internos, lo que implicaría romper cláusulas de confidencialidad firmadas con el canal, por lo que la situación podría terminar en tribunales.

Y como si eso fuera poco, Rojas se lanzó con todo en pantalla, sin filtro alguno: "Solo una persona pueden encontrar que hable mal de mí y que es alguien sediento de fama. Que además se está metiendo en una camisa de once varas. Porque le va a llegar una demanda del canal. Parece que no leyó su contrato esta personita y tiene cláusulas de confidencialidad de todo lo que ocurría al interior del canal. Como no es mi trabajador esta persona, si él va a decir lo que quiera, le van a meter una demanda pero es que va a llegar de nuevo a su ciudad natal".

Pero Rojas no se quedó ahí. Rojas apuntó directamente a un episodio que involucraría a Antonella Ríos. Según su versión, su reacción habría sido una defensa ante el trato que Ruiz de Gamboa le dio a la actriz, supuestamente con el objetivo de generar contenido viral y sumar likes.

El cierre fue aún más incendiario. Rojas decidió enviarle un mensaje directo: "Te quiero decir a ti, pequeño pergüétano, que ni siquiera voy a mencionar tu nombre porque se me revuelve el estómago. Te quiero decir que puedes decir lo que tú quieras de mí, porque yo nunca voy a temer a las amenazas de un pobre we... Te lo digo con todo el amor del mundo. Si alguna vez te grité fue porque estabas dejando a Antonella como una bataclana y voy a ser suave en la descripción, que terminaron pidiéndole disculpas por su mal compañerismo y todo por generar unos likes".

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