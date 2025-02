Sergio Rojas contra la comunidad gay tras recibir ola de críticas: "¡Váyanse un poquito a la cresta!"

Hace pocos días, en el programa de farándula, Que Te Lo Digo, Sergio Rojas lanzó una dura crítica hacia su expareja Andrés Caniulef tras no haberle contado sobre su diagnóstico de VIH mientras estaban juntos.

Sus palabras generaron gran polémica ya que generó confusión sobre cómo realmente se transmite el virus.

Tras sus dichos, Rojas ha asegurado que ha recibido una ola de críticas a través de redes sociales por parte de la comunidad homosexual. Ahora, Sergio se mostró muy molesto ante esta situación.

Bajo esta línea, Rojas apuntó directamente a lacomunidad homosexual, acusándola de “discriminatoria”.

"Váyanse un poquito a la cresta, con todo el cariño del mundo. ¿Sabes por qué? Porque que hoy día uno se siente como pisando huevos:’¡Ay, no vaya a decir contagio, que la palabra es trasmisión!‘.¿Saben qué? ¡Váyanse un rato a la cresta!“, expresó.

“Y esto se lo digo a toda la comunidad homosexual, porque hoy día todos lohatersson gay, los que me han escrito. Un ‘gay homosexual’, no tengo idea cómo se dice para no ofender ningún tipo de criterio, me subió y me bajó,de ‘perkin ql’ para abajo”, agregó.

“Yo me tengo que fumar eso, porque si resulta que hablamos de una colectividad que le abre los brazos a la no discriminación… veámonos al espejo, porque toda la discriminación hoy vino de ustedes. Entonces después dicen: ‘Oh, ¿por qué Sergio no va a las marchas?’ ¡¿A marchar por qué?! ¿para pedir un derecho de qué? Si el principal derecho deberíamos tenerlo entre nosotros con el respeto.Cuando lo único que han hecho al día de hoy es tratarme de ‘hueco culiao’, de ‘maricón’, que es lo más bajo que me han dicho...“, sentenció.

Luego, agregó que: “¿Y después salimos hablando de la discriminación? Y todo porque uno pudo haberse equivocado, ¿por eso lo vamos a mandar a la hoguera? Antes mandaban a los maricones a la hoguera, el problema es quehoy día entre nosotros mismos nos mandamos a la hoguera, por errores, por desinformación...cortemoslá poh".

Además, lamentó que ahora es de una comunidad a la que aparentemente no pertenece, y dió las razones.

“¿Y saben por qué no pertenezco? Por una exclusión que hacen los excluidos, qué rara contradicción, ¿no?“, reclamó.

