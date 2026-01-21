Sergio Rojas arremete sin filtro contra Daniela Aránguiz

Todo comenzó en “Qué Te Lo Digo”, donde Sergio Rojas se burló de Cuco Cerda, actual pareja de Daniela Aránguiz, luego de que se revelara que el influencer utilizaba ChatGPT para informarse antes de participar en el espacio televisivo “Noche de Suerte”. La información fue entregada por Claudia Schmidt, compañera de Cerda en el programa.

En medio de un matrimonio al que asistía Aránguiz junto a su pareja, decidió responder públicamente a los dichos de Rojas.

“Qué pena que Sergio cuente detalles que se hablan en pautas y ustedes, que son gente joven, saben que todo el mundo, por lo menos yo, nos informamos con ChatGPT”, señaló Aránguiz.

“Hay límites en muchas cosas. Hay gente que se manda muchas cagadas y hay cosas muy feas, que es ventilar las cosas que se hablan en pautas”, agregó.

Sergio Rojas respondió fiel a su estilo, con ironía y ataques directos. “Chiquitita, ese no es mi camarín… Daniela puede más, puede ingerir más bebestible”, lanzó entre bromas.

“Es tan básica que va a decir: ‘Ay, ustedes, que los hemos visto súper curados’. (...) cuando hice un live pasado de copas, no me avergüenzo, ni me fui a meter a un matrimonio de mi pololo”. continuó.

El momento más tenso llegó con una frase que generó una ola de reacciones en redes sociales: “¿Tú sabes la vergüenza y cómo se rieron de ti en esa familia?… Ahora entiendes por qué tu suegra te encuentra ordinaria, porque no te encuentra, lo eres”, finalizó.

