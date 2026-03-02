Encuesta revela que 58,7% de la población mayor de 18 años vio el Festival de Viña 2026

Activa Research evaluó la última edición del Festival de Viña. La medición se realizó entre el 26 y 27 de febrero, con una muestra de 1.003 entrevistas.

La encuesta reveló que un 58,7 % de la población mayor de 18 años vio el certamen. Además, el 38,7% evaluó como bueno/ muy bueno el Festival de Viña.

En cuanto a los animadores, el 64,1% calificó de buena/ muy buena la animación de Karen Doggenweiler, mientras que un 44,3% consideró buena/ muy buena la animación de Rafael Araneda.

Entre los mejores artistas que se presentaron en esta edición se encuentran Pet Shop Boys (46,9%), Jesse & Joy (46,1%) y Mon Laferte (35,2%).

Entre las presentaciones peor evaluadas están la de Bomba Estéreo (25,4%), Stefan Kramer (23,1%) y Pablo Chill-E (20,7%).

PURANOTICIA