Sergio Rojas amenaza con revelar supuesto affaire de Cuco Cerda con mujer casada

La polémica entre Sergio Rojas y José Manuel “Cuco” Cerda sumó un nuevo y más tenso capítulo. Durante el programa “Que te lo digo”, el periodista acusó al hermano de Raimundo Cerda de haberse involucrado con una mujer casada y lo amenazó con revelar detalles del supuesto affaire si continúa refiriéndose a él en términos ofensivos.

“Si vuelves a referirte a mí en esos términos, voy a contarle a tu actual pareja y a todo Chile con qué mujer casada te involucraste”, lanzó Rojas. El origen del enfrentamiento se remonta a una serie de comentarios irónicos y burlas cruzadas, que incluso han involucrado la relación de Cerda con Daniela Aránguiz.

La respuesta de Cuco Cerda no tardó en llegar. Desde el programa “Noche de Suerte” de TV+, donde es panelista, negó las acusaciones, acusó a Sergio Rojas de mentir y cuestionó su forma de ejercer el periodismo. Además, aseguró que tanto él como Aránguiz se toman la situación con humor y descartó que las declaraciones afecten su relación.

