Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sergio Rojas amenaza con revelar supuesto affaire de Cuco Cerda con mujer casada

Sergio Rojas amenaza con revelar supuesto affaire de Cuco Cerda con mujer casada

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El periodista endureció su enfrentamiento con el panelista de TV+, lanzando una advertencia pública que involucraría a su actual pareja, Daniela Aránguiz.

Sergio Rojas amenaza con revelar supuesto affaire de Cuco Cerda con mujer casada
Jueves 22 de enero de 2026 09:40
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La polémica entre Sergio Rojas y José Manuel “Cuco” Cerda sumó un nuevo y más tenso capítulo. Durante el programa “Que te lo digo”, el periodista acusó al hermano de Raimundo Cerda de haberse involucrado con una mujer casada y lo amenazó con revelar detalles del supuesto affaire si continúa refiriéndose a él en términos ofensivos.

“Si vuelves a referirte a mí en esos términos, voy a contarle a tu actual pareja y a todo Chile con qué mujer casada te involucraste”, lanzó Rojas. El origen del enfrentamiento se remonta a una serie de comentarios irónicos y burlas cruzadas, que incluso han involucrado la relación de Cerda con Daniela Aránguiz. 

La respuesta de Cuco Cerda no tardó en llegar. Desde el programa “Noche de Suerte” de TV+, donde es panelista, negó las acusaciones, acusó a Sergio Rojas de mentir y cuestionó su forma de ejercer el periodismo. Además, aseguró que tanto él como Aránguiz se toman la situación con humor y descartó que las declaraciones afecten su relación.

PURANOTICIA