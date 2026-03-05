Nicole Block arremete contra versión del círculo de Pedro Vidal y habla de “contradicciones” en medio del escándalo

La polémica entre Nicole Block y el cirujano Pedro Vidal sigue escalando y ahora sumó un nuevo capítulo que encendió aún más el conflicto. Esto luego de que cercanos al médico aseguraran que entre ambos no solo hubo contacto profesional, sino que también una relación sentimental que habría durado cerca de un año.

La versión fue difundida en un reportaje del diario Las Últimas Noticias, donde personas del entorno del doctor afirmaron que el vínculo entre ambos era mucho más profundo de lo que se había conocido hasta ahora. Incluso aseguraron que el médico estaba muy involucrado emocionalmente con la actriz.

"Para él, ella era muy importante": Aseguran que Nicole Block y Pedro Vidal tuvieron una "extensa relación amorosa", fue lo que destacó la actriz del reportaje del medio mencionado.

Pero la respuesta de Block no tardó en llegar. La actriz salió al paso de la información y cuestionó duramente la nueva versión que comenzó a circular, apuntando directamente a lo que considera inconsistencias en el relato del médico.

"Me llama la atención una contradicción evidente. Hace sólo un día él dijo "caer en una trampa no tenía mayor importancia" y que se trataba simplemente de un adulto soltero. Ahora aparece la versión de una "extensa relación amorosa". Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo", señaló.

Según la actriz, este tipo de declaraciones desde el entorno del cirujano solo estarían intentando cambiar el foco del debate público.

"Mientras tanto se sigue intentando desviar el tema central: la ética en la relación médico-paciente y el manejo de material clínico de terceros. Existe mucha más información sobre malas prácticas de este doctor, no solo hacia mí sino también hacia otras personas, que por ahora prefiero resguardar", cerró.

PURANOTICIA