Yamila Reyna lleva a “Primer Plano” al CNTV tras polémico reportaje sobre su denuncia contra Américo

La tensión entre Yamila Reyna y el programa de farándulo Primer Plano sumó un nuevo y explosivo capítulo. La actriz y comediante confirmó que decidió llevar el caso hasta el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), luego del polémico reportaje donde se revelaron detalles reservados de la denuncia por violencia intrafamiliar que presentó contra su expareja, el cantante Américo.

El conflicto se desató hace algunas semanas, cuando el estelar de Chilevisión emitió un informe titulado “¡Detalles inéditos del quiebre de Yamila y Américo!”, donde se mostraron fragmentos del documento judicial presentado por la artista ante tribunales de familia.

Tras la emisión, Reyna ya había manifestado públicamente su molestia, asegurando que se sintió completamente expuesta y vulnerada por la difusión de antecedentes que —según su versión— debían mantenerse bajo estricta reserva.

Ahora, la actriz decidió dar un paso más y formalizar la denuncia. A través de sus redes sociales, confirmó que la acción contra el programa ya fue presentada ante el organismo regulador.

"Se ingresó la denuncia en el Consejo Nacional de Televisión por la emisión del día domingo 15 de febrero de 2026 en el programa 'Primer Plano' de Chilevisión -hoy ya en tramitación-, a propósito del reportaje '¡Detalles inéditos del quiebre de Yamila y Américo!' en el que se exhibió el texto completo de la denuncia realizada en tribunales de familia", escribió en el posteo.

En el mismo mensaje, la actriz enfatizó que el documento difundido corresponde a información que, por ley, solo debería estar en manos de quienes participan directamente en el proceso judicial.

En este contexto, recalcaron que la información corresponde a "un documento reservado al cual SÓLO tienen accesos las partes".

Reyna también dejó en claro que no descarta otras acciones legales, apuntando a lo que considera una vulneración grave de su intimidad.

"Sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas, las que también he solicitado directamente en tribunales, la exhibición constituye una violación grave a mi privacidad, y constituye una revictimización evidente", añadieron.

Finalmente, la actriz fue más allá y lanzó una crítica directa al impacto que este tipo de filtraciones puede tener en otras víctimas que deciden denunciar.

"No hay interés público alguno para justificar tal filtración y es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar que deben confiar que el sistema judicial en su conjunto las debe proteger", sentenciaron.

PURANOTICIA